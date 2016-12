Home » Destaque » Adolfo Viana é premiado destaque em 2016

O deputado estadual Adolfo Viana (PSDB) recebeu na tarde desta segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa da Bahia, o prêmio parlamentar destaque em 2016. Deputado de segundo mandato e líder do bloco parlamentar PSDB/PRB/PSC/PV, Viana foi escolhido pelos profissionais de imprensa que são encarregados pela cobertura do Parlamento.

Durante a cerimônia, o parlamentar tucano discursou e agradeceu a premiação. “Este é um momento de muita alegria. Eu, que na minha caminhada durante a campanha, pedindo voto nos quatro cantos do Estado da Bahia dizia aos meus eleitores que pretendia retribuir a confiança deles fazendo um trabalho digno aqui na Assembleia Legislativa, hoje recebendo este prêmio fico com uma parte de mim, dizendo que tem uma etapa desse trabalho sendo realizada. Este momento de alegria gostaria de compartilhar com meus eleitores, minha equipe de trabalho, meus amigos e minha família”, pontuou Adolfo Viana.

Além do deputado Adolfo Viana, foram premiados também os parlamentares: Marcelo Nilo, Hildécio Meireles e Alex da Piatã. Os jornalistas Leví Vasconcelos, Tasso Franco e Itamar Ribeiro também foram premiados por se destacarem como os profissionais de comunicação que melhor cobriram as atividades do Legislativo.

Da Redação/TeixeiraAgora/Ascom deputado estadual Adolfo Viana

