Home » Destaque » Após perder guarda do filho, pai é preso ao ameaçar juíza e promotores de morte

Um homem identificado como Rodrigo Nomura Guerreiro foi preso em Jaboticabal, interior de São Paulo, após publicar em seu Facebook ameaças a uma juíza e duas promotoras.

O acusado, de 43 anos, publicou várias ameaças no Facebook. Ele afirmou que invadiria o Fórum e mataria o maior número de pessoas, para depois se suicidar. As ameaças teriam sido motivadas por disputa com a ex-mulher pela guarda do filho. A mãe da criança se mudou para os Estados Unidos e levou com ela o menino de 10 anos. Em uma das publicações, ele afirma ser “doente bipolar”. Em outra publicação, ele afirmou que faria “como o cara de Campinas fez”.

A fala se refere a um homem que, na noite de ano novo, invadiu a casa da ex-mulher e matou 12 pessoas, entre elas a ex-esposa e o filho de 8 anos. Após o crime, o homem se matou. Após fazer a última publicação, o homem foi preso em flagrante por coação no curso do processo, injúria e ameaça, e levado para o CDP de Taiúva/SP. Se condenado, a pena de coação no curso do processo vai de 1 a 4 anos de reclusão.

Compartilhe no Facebook