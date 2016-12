Home » Cidades » Após quase 20h, rodovia onde carreta e caminhão explodiram é liberada em Teixeira de Freitas

Após quase 20 horas, o trecho da BR-101 onde caminhão e uma carreta explodiram após colidirem, em Teixeira de Freitas, região sul da Bahia, foi liberado na noite desta sexta-feira (16). No acidente, um homem ficou ferido e outra pessoa morreu e foi encontrada carbonizada em meios aos destroços.

De acordo com informações passadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade, a rodovia foi liberada por volta das 18h20. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a limpeza da pista antes da liberação dos dois sentidos da via. Um caminhão guincho foi utilizado para retirar o que sobrou dos dois veículos.

Enquanto estava interditada, condutores precisaram trafegar por um caminho alternativo, segundo o órgão de trânsito.

O corpo da única pessoa que morreu foi encontrado por volta das 14h40. A polícia acredita que o corpo achado seja do motorista José Pedro Zatta, de 63 anos, que dirigia um dos veículos envolvidos no colisão. O condutor estava desaparecido desde o acidente, que ocorreu por volta das 22h40 de quinta-feira (15).

Acidente

O acidente ocorreu na altura do km-881 da BR-101. De acordo com a PRF, uma das carretas envolvidas na batida levava combustível para o Polo Industrial de Teixeira de Freitas. O condutor desta carreta, que conseguiu sair do veículo antes do automóvel ser tomado pelas chamas, prestou depoimento para polícia e relatou que o outro veículo envolvido no acidente veio na contramão da pista. Ele teve ferimentos leves.

O motorista disse que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. A segunda carreta, onde estava o motorista que foi achado carbonizado, transportava cerâmica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo, e passou a madrugada no local. Até por volta das 13h30 desta sexta, uma equipe dos bombeiros realiza o rescaldo do fogo para iniciar uma busca pela possível vítima do acidente.

Da Redação/TeixeiraAgora ( Fotos: Rafael Vedra/Liberdade News)

