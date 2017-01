Home » Destaque » Cenas fortes: Detentos amotinados em presídio do RN fazem churrasco com carne humana

A Penitenciária de Alcaçuz no Rio Grande do Norte continua sendo cenário de uma violência sem limites. As cenas de barbárie de multiplicam nas internet. Assista com cautela . cenas fortes:

No sétimo dia consecutivo de rebeliões no maior presídio do Estado mais de 26 presos já morreram desde o último sábado (14).

Nesta sexta-feira (20), novos confrontos entre facções dentro do presídio deixaram feridos que foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Ainda hoje, detentos divulgaram imagens de um momento de selvageria promovido pela facção “Sindicato do RN” que retirou partes do corpo de presos do “PCC” e fez um “churrasco de coração” dentro do presídio. Um verdadeiro filme de terror. O nível de monstruosidade dos fatos ocorridos no País chama a atenção urgente da necessidade da aprovação de leis mais severas contra os criminosos.

