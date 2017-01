Home » Destaque » Cidadão é morto após criminosos tentarem roubar moto em Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas: Na tarde desta sexta-feira, 06 de Janeiro, a Central de Polícia Militar foi acionada e informada de um latrocínio ocorrido na Rua Júlio Geronimo no Bairro Castelinho. Uma guarnição do PETO se deslocou até o local onde confirmou a informação e os militares encontraram um corpo caído ao lado de uma motocicleta Yahama/Factor YBR 125 E, roxa, placa policial OKU 1558 licenciada em Teixeira de Freitas. Segundo informações criminosos armados se aproximaram da vítima a bordo de uma moto preta e anunciaram o assalto, e gritaram para a vítima passar a moto, e logo depois disparos foram ouvidos. Os militares preservarem o local e acionaram a Polícia Civil. | Galeria com Fotos Chocantes

A delegada plantonista Waldiza Fernandes juntamente com o investigador Sérgio Adriano esteve no local onde realizou o levantamento cadáverico. A vítima foi identificada como sendo Marcos José de Araújo Neres, 41 anos de idade, que reside na Rua Osmindo Muniz Cordeiro no Bairro Castelinho. A delegada solicitou perícia e o Departamento de Polícia Técnica liderada pelo Coordenador da Grande Região Mata Sul Dr Manoel Garrido e o perito Pedro Paulo estiveram no local onde realizaram os trabalhos periciais.

Após perícia no local e no corpo da vítima o perito identificou 04 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo 03 de entrada é 01 de saída. Segundo Garrido a vítima foi atingida por 01 tiro no pescoço, 01 tiro na escapular esquerda e 01 tiro nas costas, todos possivelmente de revólver calibre 38, já que nenhum estojo foi encontrado no local. Na motocicleta foi identificado 01 perfuração na parte esquerda da carenagem que se alojou no tanque da moto. Após perícia a delegada autorizou remoção e o corpo de Marcos José foi removido ao IML de Teixeira de Freitas onde será submetido a necropsia no próximo sábado, 07.

A delegada instaurou inquérito policial para investigar o caso e qualquer informação a cerca do crime poderá ser passado a Polícia através dos telefones 190 Polícia Militar e 197 Polícia Civil. Segundo informações passadas a nossa equipe de reportagem os criminosos fugiram sentido ao Residência Castelinho. Guarnições do PETO e equipe do Coordenador de área realizam diligências a fim de localizar os autores.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

