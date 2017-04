Home » Destaque » Colisão entre duas motocicletas deixa duas vitimas fatais na BR-101

Eunápolis:Dois homens morreram em um acidente por volta das 4h da madrugada deste sábado (25) na BR-101, zona urbana de Eunápolis. Eles seguiam em motos diferentes pelo trecho entre o Posto Cabral e o IFBA, quando houve uma batida de frente. Jean Almeida Silva, 41 anos e Diego Moraes Gomes, de 22, tiveram diversos ferimentos e morreram na hora, como pode atestar uma equipe do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal apurou que as evidências apontam que o acidente pode ter sido provocado por Jean. De acordo com os policiais, ele seguia no sentido centro da cidade com os faróis apagados, pela contramão e em alta velocidade. “É uma prática que muitos motociclistas utilizam para escapar da fiscalização dos radares instalados no local”, afirmou um agente.

Diego, de acordo com o que a polícia também levantou junto a testemunhas, tinha acabado de sair de um posto de combustível e ao acessar a rodovia através de um caminho lateral, foi surpreendido. “Assim que entrou na pista, ele foi atingido pela outra moto, que estava na contramão”, frisou o policial. O impacto foi tão forte que os dois motociclistas foram arremessados.

Jean foi parar a mais de 30 metros de distância do ponto de impacto, o que dá uma dimensão da gravidade da colisão. As duas motos, de 150 e 125 cilindradas, vão passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica. Os corpos foram encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal. Um inquérito vai ser aberto pela Polícia Civil para esclarecer o acidente. As duas vítimas moravam em Eunápolis.

Fonte: Radar64

