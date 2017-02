Home » Cidades » Conquista: Homem morre e restante da família fica ferida na BR-116 em José Gonçalves

Um homem morreu em acidente na BR-116, nas proximidades da entrada do distrito de José Gonçalves, na BR-116, em Vitória da Conquista.

A vítima, que conduzia a Hillux, foi identificada como Paulo Souza Santana, 48 anos. A esposa e filhas, que também estavam no carro, ficaram feridas, sendo encaminhadas ao Hospital de Base. As primeiras informações dão conta de que a família é de Minas Gerais. Colaborou com a reportagem a Liberdade FM.

Compartilhe no Facebook