Home » Destaque » Crueldade: Idoso flagrado arrastando jegue com trator é preso e liberado na Bahia. VÍDEO

Uma cena deixou moradores do município de Adustina, no nordeste baiano, indignados no último domingo (22). Cenas fortes . Assista com cautela:

Um idoso de 70 anos, identificado pelo prenome de Tibúrcio, arrastou o próprio jumento com um trator no bairro de Rio Vermelho por quase três km. O animal ficou bastante ferido e foi socorrido por populares. Agressor foi detido nesta quarta-feira (01) por policiais civis.

De acordo com uma moradora, que não quis ser identificada e enviou as imagens ao Bocão News, o idoso tem costume de maltratar animais que ele cria e os vizinhos cansados de presenciarem as agressões, flagraram com câmera de celular os maus-tratos ao jumento no último domingo (22). “O pessoal que estava no bar pediu para ele parar e ele respondeu que, o animal era dele e que não iria parar. As pessoas jogaram pedra, quando ele parou o trator, quando conseguiram cortar a corda e libertar o animal, que já estava bastante ferido”, relata a testemunha. Veja como o bichou ficou após a covardia:

Os maus-tratos revoltaram a comunidade da cidade e o vídeo foi compartilhado nas redes sociais com muitos comentários indignados. O idoso foi detido nesta quarta-feira (25) por policiais civis e apresentou um advogado e foi solto em seguida.

