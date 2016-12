Home » Destaque » Denuncia: Diplomas de Temóteo Brito e Lucas Bocão podem ser cassados por divergências gritantes na prestação de contas de campanha

Segundo uma denúncia protocolizada no Ministério Público da Bahia no dia 26 de novembro de 2016, pelo senhor Tarcísio Gama, que também concorreu ao cargo de prefeito de Teixeira de Freitas, na última eleição municipal, “o candidato vencedor Temóteo Alves de Brito – PSD – 55, teria usado de “técnicas contábeis”, para burlar a Lei Eleitoral que estabelece as regras do financiamento de campanha eleitoral, e, mesmo assim, teve as suas contas de campanha aprovadas pelo Juiz Eleitoral da 183ª Zona, quando na verdade eram para serem DESAPROVADAS de ofício.

De acordo com a denúncia, o então candidato Temóteo Alves de Brito, ao pedir o Registro da sua candidatura, declarou para a Justiça Eleitoral no sistema DivulgaCanContaseleitorais, que possuía um patrimônio de R$ 47.527,15 (quarenta e sete mil, quinhentos vinte e sete reais e quinze centavos), distribuído assim: Disponibilidade no domicílio em moeda nacional – R$ 37.000,00; Saldo c/c Banco do Brasil R$ 900,80; Saldo Banco Bradesco conta 0010225-3 R$ 4.245,62; Saldo Banco Bradesco conta 94026-7 e, R$ 10,37; Título de Capitalização Bradesco R$ 5.370,36;

Já no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, o agora prefeito eleito, declarou que as suas despesas de campanha foram na ordem de R$ 253.262,34 (duzentos cinquenta e três mil, duzentos sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), como ali detalhadas.

Quando do detalhamento das Receitas o referido Candidato assim o fez:

Recursos próprios…………………………………………………………………R$ 140.462,34

Direção Estadual/Distrital……………………………………………………… R$ 100.000,00

Viviane Brito de Lucca Silva………………………………………………….. R$ 10.000,00

Rogério Brito Mororó …………………….. …………………………………… R$ 1.000,00

Uivanthe Brito Andrade………………….. ……………………………………. R$ 900,00

Wander Augusto Policário…………………………………………………,,…. R$ 900,00

Total da Receita………………………………………………………………….. R$ 253.262,34

Como se vê, enquanto candidato ao cargo de prefeito, Timóteo Brito possuía um patrimônio de R$ 47.527,15 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), sendo que deste patrimônio declarado, a importância de R$ 42.156,79 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), correspondia em espécie e em contas bancárias, sendo o restante de R$ 5.370,36; (cinco mil, trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos), em Título de Capitalização junto ao Banco Bradesco.

No entanto, em uma total afronta ao disposto na legislação eleitoral, efetuou pagamentos com recursos próprios, na ordem de R$ 140.462,34 (cento quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), havendo um valor a descoberto e de fontes não informadas na ordem de R$ 92.935,19 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

O que diz a lei:

A Lei 9.504/97, com as alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015, em seu Art. 23, § 1-A, veio a estabelecer o seguinte: “Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) (…) § 1o-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual concorre. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)” Regulamentando o dispositivo acima, o Tribunal Superior Eleitoral ao editar a Resolução de nº 23.463/15, assim estipulou: “Art.14. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de: I – recursos próprios dos candidatos” Mais adiante, no Art. 56, da mesma Resolução: “Art. 56. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade. Parágrafo único. A comprovação de origem e disponibilidade de que trata este artigo deve ser instruída com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos e a sua não caracterização como fonte vedada.”

Apesar ainda da abertura contida para empréstimo bancários, o senhor Temóteo não os tomou perante os bancos oficiais, mas apareceu com a importância de R$ 92.935,19, em sua conta, sem origem comprovada.

Portanto o senhor TEMÓTEO ALVES DE BRITO contrariando os dispositivos acima, declarou na sua Prestação de Contas que efetuou pagamentos com recursos próprios na ordem de R$ 140.462,34 (cento quarenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), quando na verdade o seu patrimônio declarado perante a Justiça Eleitoral era de R$ 47.527,15 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos); havendo, desta forma um valor a descoberto de R$ 92,935,19 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), cuja fonte não fora informada.

Como visto, a legislação veio a permitir a utilização de empréstimos pessoais somente perante contratados em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, no caso de candidatos, que estejam caucionados por bem que integre seu patrimônio no momento do registro de candidatura.



O site Teixeira Agora procurou o senhor Tarcísio Gama, que nos deu detalhes da DENÚNCIA:

“Preocupado com os problemas futuros com a posse deste candidato, eu Tarcísio Gama, protocolei uma Representação no Ministério Público Eleitoral, para que o mesmo fizesse um recurso junto ao Juiz Eleitoral, visando a desaprovação das contas, contudo, esta solicitação foi totalmente desconsiderada pelo Promotor de Justiça Eleitoral, que por se omitir na apuração dos fatos, permite que neste dia 15 de dezembro de 2016, seja o cidadão Temóteo Brito, Diplomado como Prefeito Eleito, quando na verdade jamais poderia ter as suas contas aprovadas. Configurada ficou a utilização do CAIXA 2 na Campanha de Temóteo Brito, mas a JUSTIÇA se calou ao poder do coronel, que depois de 20 anos voltará a comandar a vida do Povo de Teixeira de Freitas, com o seu patrimônio falso de R$ 47.527,15 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos), sem contar os loteamentos registrados em nome do seu motorista particular, e, com certeza, daqui 4 anos terá um patrimônio vultoso. A mídia teixeirense, que diga-se de passagem é comandada pelo grupo dos PINTOS, que indicou o vice-prefeito, calou-se, isto porque este grupo terá 04 (quatro) Secretaria no próximo governo. O Ministério Público Eleitoral se omitiu, deixando de apurar a denúncia formulada por Tarcísio Gama, e o povo sofrerá as consequências futuras, de uma decisão judicial que não se cuidou em observar os preceitos da lei. Por menos que isto, o prefeito eleito da cidade de Nanuque – MG, teve as suas contas eleitorais desaprovadas, e sofrerá uma ação feita pelo Ministério Público Eleitoral daquela cidade. E, a sobrinha de Temóteo Brito, MAYRA BRITO, teve o seu diploma cassado na cidade de Prado. Aqui tudo acontece e nada é feito. AVANTE TEIXEIRA!.” Finalizou Tarcísio Gama.

Despacho do Juiz Eleitoral de Prado Dr. Leonardo Santos Vieira Coelho, cassando a Prefeita Mayra Brito e seu Vice. Da Redação/TeixeiraAgora

