Em acidente, carga de feijão cai sobre cabine e motorista morre

O motorista de um caminhão morreu após um acidente que envolveu um carro, na noite de quinta-feira (23), na BA-093, entre as cidades de Pojuca e Araçás. A carga de feijão acabou caindo sobre a cabine do veículo, que foi parar em um buraco às margens da rodovia. Dois homens que estavam no carro também morreram.

Por conta da dificuldade de acesso à cabine do caminhão, o Corpo de Bombeiros Militar só conseguiu retirar o corpo do condutor do caminhão na noite de sexta-feira (24). Foi necessária a utilização de um guindaste para suspender a cabine do veículo, a fim de remover o corpo do motorista.

Os corpos das outras duas vítimas que estavam no carro foram retirados no mesmo dia do acidente. Segundo os Bombeiros, os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O motivo do acidente é desconhecido.

