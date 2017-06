Home » Destaque » Empresa Construpoli é alvo de investigação por denúncias de calote e maus tratos a funcionários

A nossa equipe de repostagem recebeu no início dessa semana, varias denúncias contra a em a empresa Construpoli, responsável pela coleta de lixo em Teixeira de Freitas. A Construpoli também tem contratos firmados com os municípios de Mucuri, Nova Viçosa e Prado. Segundo informações dos denunciantes, que não quiseram se identificar, a empresa estaria dando calote em contratados e não cumprindo com as leis trabalhistas. As pessoas estão munidas de documentos que comprovam a denúncia, mas devido ao sigilo das investigações, não podem ser publicados.

Após a abertura do inquérito, o site Teixeira Agora publicará na íntegra toda a documentação em posse dos denunciantes.

Vale ressaltar que essa mesma empresa, já foi denunciada por seus próprios funcionários em fevereiro desse ano, por não está cumprindo suas obrigações trabalhistas. Na época os funcionários reivindicavam o pagamento dos salários em atraso, bem como décimo terceiro, hora extra noturna e a disponibilização de tickt alimentação.

