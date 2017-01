Home » Política » Fernando Gomes deixa o DEM de Itabuna e migra para base de Rui Costa

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, anunciou nesta quarta-feira durante uma coletiva que vai desfiliar do DEM. O prefeito entrou em rota de colisão com a cúpula do partido durante a eleição, já que não recebeu ajuda do fundo partidário.

O anúncio foi feito um dia depois do prefeito e reunir com o governador Rui Costa (PT). Fernando pretende abandonar o barco de ACM Neto para desembarcar no Barco de Rui. Segundo uma pessoa próxima a Fernando Gomes, ele deverá ficar sem partido por alguns meses, para ter seu passe valorizado e cobiçado por outros partidos.

Fernando Gomes se aproximou do deputado federal Paulo Magalhães (PSD), e já foi convidado para se filiar ao PSD. Já o presidente da assembleia legislativa, Marcelo Nilo (PSL), já convidou o prefeito para se filiar ao PSL.(PSB)

