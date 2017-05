Home » Destaque » Filho tenta matar a mãe com golpes de foice no município do Prado

Este triste fato aconteceu em Guarani, distrito do município do Prado. O crime foi cometido na noite do último domingo (30).

José dos Santos (38 anos) é acusado de desferir golpes contra a cabeça da mãe. Uma foice, pense bem. Uma foice, instrumento utilizado para o corte pesado estava nas mãos de um filho numa ação covarde de tentar matar a própria mãe, uma idosa, de 70 anos de idade.

Dona Dejanira Maria foi socorrida no Hospital Municipal de Itamaraju, depois de ser atingida pelos golpes. O filho bebeu e partiu pra cima da mãe. Preso, acabou sendo conduzido para Teixeira de Freitas, onde foi autuado por tentativa de homicídio da própria mãe.

Os companheiros de cela descobriram o motivo que levou José dos Santos para a cadeia e deram nele um corretivo. Acabou com vários ferimentos no rosto e com a cara inchada. Não está nem conseguindo abrir os olhos. Precisou ser atendido por uma equipe médica do Samu.

Fonte: PrimeiroJornal

Compartilhe no Facebook