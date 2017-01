Home » Destaque » Homem acusado de deixar vítima tetraplégica é preso em Prado

Após uma eficiente investigação a polícia civil do município de Prado, conseguiu localizar e prender o homem que desferiu disparos contra Adelson Teodoro dos Santos (turista).

As primeiras informações levaram os investigadores Manoel Soares e Paulo Roberto a uma residência no balneário Guaratiba, mas o delegado Julio Telles, acompanhava toda a ação.

Diante das evidências uma a residência passou a ser monitorada necessitando do apoio de guarnições da polícia militar. Pois as investigações conseguiram levantar que no imóvel poderia ter 3 homens armados e um desses era foragido, além de violento.

Assim que todos os lados foram cercados os investigadores decidiram adentrar o imóvel e efetuar as prisões necessárias. Mas no interior do local estava apenas Marcelo Silva dos Santos, preso sem resistência. Durante interrogatório o acusado assumiu a autoria dos disparos contra o turista.

O acusado foi encaminhado para a delegacia da polícia civil de Prado, onde foi autuado em flagrante, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O homem negou a presença de outros moradores. No entanto a polícia não acredita na versão.

Informações medicas relatam que a vítima possuem um quadro clinico gravíssimo, onde não responde a estímulos nos membros inferiores e superiores, apresentando uma possível tetraplegia.

