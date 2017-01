Home » Destaque » Homem é detido e agredido por populares após furtar uma bicicleta em Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas: Por volta das 11h50, desta terça-feira, 03 de janeiro, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto, em que o suspeito havia sido agredido e dominado por populares. Uma guarnição da 87ª CIPM se dirigiu até o estacionamento de uma loja de material de construção situada próxima à Secretaria da Fazenda e prendeu o suspeito. Trata-se de Elias Alves Leal, 34 anos de idade, morador da Rua da Paz, no Bairro São Lourenço.

Segundo informações, o Elias foi flagrado no momento em que furtava uma bicicleta, foi agredido e detido por populares. A guarnição deu voz de prisão ao acusado, que carregava um alicate Tramonta Master e apreendeu a bicicleta para averiguação. O acusado foi conduzido para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado plantonista, Ricardo Amaral, para as devidas providência.

Com a prisão do acusado, algumas vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o Elias como autor de outros furtos, um deles, inclusive com imagens em câmeras de segurança. Procurado por nossa equipe, o acusado não quis falar sobre o crime. Após ouvir os militares, as vítimas e o acusado, o delegado autuou o Elias por crime de furto e ele permanece custodiado à disposição da Justiça. A bicicleta foi devolvida ao proprietário.

Por: Edvaldo Alves/Liberdadenews

