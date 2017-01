Home » Destaque » Homem é executado a luz do dia em Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas: Na manhã desta terça-feira, 10 de janeiro, a Central de Polícia Militar foi acionada e informada de um homicídio, ocorrido no Bairro Castelinho. Guarnições do PETO e do 1° Pelotão se deslocaram até o referido bairro, na Rua Hermes da Lima, em frente ao Bar do Riva, e confirmaram a informação, encontrando o corpo de um jovem, caído, próximo a um bar. Os militares preservaram o local e acionaram a Polícia Civil. Galeria com Fotos Chocantes

Segundo a PM, ninguém no local relatou o que houve e nem como o atirador agiu. O delegado adjunto, William Telles, juntamente com o investigador Sérgio Adriano, esteve no local, onde realizou o levantamento cadavérico. A vítima foi identificada como sendo, Eucássio Silva Santos, vulgo “Cabeção”, de 23 anos. A vítima apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo, então, o delegado solicitou perícia ao Departamento de Polícia Técnica.

Os peritos Paulo Libório e Pedro Paulo estiveram no local, onde realizaram os trabalhos periciais. Segundo o perito Libório, 05 perfurações causadas por disparos de arma de fogo foram encontradas no corpo. A vítima foi atingida por 02 tiros no tórax, 02 nas costas e 01 na axila esquerda. Nenhum estojo foi encontrado no local, o que leva a Polícia a acreditar que o atirador tenha usado um revólver. Após a perícia, o corpo foi removido ao IML.

Após necropsia, que será realizada na tarde desta terça-feira, o corpo será liberado aos familiares para velório e sepultamento. O delegado ouviu algumas pessoas e irá instaurar inquérito policial para investigar autoria e motivação do crime.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

