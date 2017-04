Home » Destaque » Homem é executado a tiros no Bairro São Brás, em Prado

No início da tarde desta sexta-feira, dia 7 de abril, por volta das 13h, Antônio Cardoso de Lima, de idade ainda não informada, foi morto a tiros numa via de acesso ao Bairro São Brás, em Prado. As informações ainda são preliminares, mas segundo a Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local, o rapaz, muito conhecido na cidade, foi executado com cinco disparos.

A ocorrência foi repassada à Polícia Civil e o delegado Kleber Gonçalves, titular do Prado, solicitou perícia de local e expediu guia para posterior remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Autoria e motivação são desconhecidas e a vítima, quando foi alvejada, pedalava uma bicicleta.

