Teixeira de Freitas: Na noite desta sexta-feira, 16 de dezembro, um homem foi executado e uma mulher baleada em uma ação de atiradores, em um bar localizado no Centro da cidade, próximo ao Mercadão. Segundo informações, a vítima bebia em companhia de outras pessoas, quando dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram e iniciaram os disparos. Os tiros atingiram a vítima alvo e acabou atingindo uma mulher que estava no local.

A Central de Polícia Militar foi informada e guarnições se deslocaram até o local, onde tomaram as devidas providências, preservaram o local e acionaram a Polícia Civil. A mulher baleada foi socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A delegada plantonista, Waldiza Fernandes, e o investigador Alex, se deslocou até o local, onde realizou o levantamento cadavérico. A vítima foi identificada como sendo, Nélio Cardoso de Sá Silva, 35 anos de idade , vulgo “Gago”. Nélio, que já possui passagem por tráfico de drogas, havia sido preso pela última vez em maio de 2015.

A delegada solicitou perícia e os peritos Manuel Garrido e Pablo Bonjardim estiveram no local, onde realizaram os trabalhos periciais. Durante a perícia, foi encontrado 01 projétil calibre 38, e no corpo foi identificado que a vítima foi atingida por 12 disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram, 01 na axila esquerda, 04 nas costas, 01 no antebraço direito, 01 no braço direito, e 03 na lateral direita, além de 02 perfurações de saída, na mamaria direita e no braço direito.

Segundo o perito Garrido, possivelmente, foram usados 02 revólveres calibre 38 no crime. Após finalizar os trabalhos periciais, a delegada autorizou remoção e o corpo foi encaminhado ao IML de Teixeira de Freitas, onde será necropsiado na manhã de sábado (17). Ninguém soube dizer as características dos atirados, apenas que estavam em uma motocicleta. A delegada instaurou um inquérito policial para investigar autoria e motivação do crime.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

