Um homem foi preso nesta quinta-feira (5), no município de Tucano, a cerca de 260 km de Salvador, suspeito de abusar sexualmente da vizinha, uma adolescente de 12 anos. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito estava escondido na cidade desde março de 2016, quando fugiu de Feira de Santana, após cometer o crime.

Segundo a polícia, o homem atraiu a garota para a casa dele, e, depois de embebedá-la, esperou que ela adormecesse para praticar a violência. Em depoimento, a vítima contou que quando acordou estava com o vestido levantado até a cintura e o suspeito estava nu, deitado sobre ela. Ainda de acordo com os relatos da vítima, havia uma faca sobre a cama, próxima a eles.

Conforme a polícia, a prisão ocorreu após o suspeito ter a prisão preventiva decretada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana. O homem será encaminhado ao Presídio Regional de Feira de Santana, onde ficará à disposição da Justiça.

