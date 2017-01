Home » Destaque » Homem mata militar na Bahia e relata vingança por tapas no rosto

Um sargento da Polícia Militar da reserva foi morto a facadas no município de Ibipeba, no centro norte da Bahia. A vítima foi Damião Lima de Oliveira, de 67 anos. O autor do homicídio foi preso em flagrante e confessou o crime, que ocorreu na tarde de quarta-feira (25).

Em entrevista, o titular da 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), Roberto Leal, disse que o assassino é Noel Soares de Souza, de 53 anos. Ele contou à polícia que cometeu o crime por vingança. Há cerca de três meses, disse que recebeu tapas no rosto sem motivação aparente do sargento.

Na tarde de quarta, após passar pela frente da casa do suspeito, o sargento foi perseguido e atingido por duas facadas em frente ao hospital municipal. O aposentado foi ferido no pescoço e na região axila. Socorrido para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

O autor do crime foi localizado cerca de 10 minutos depois, no bar que é dono. Ele não tinha passagem pela polícia e está detido na 14ª Coorpin. A faca usada no crime foi localizada a dois metros do hospital.

TeixeiraAgora

Compartilhe no Facebook