Home » Destaque » Homens são presos após furtarem botijões de gás em Teixeira de Freitas

Teixeira de Freitas: No início da madrugada desta sexta-feira, 23 de dezembro, policiais militares do 2° Pelotão frustraram a ação de 02 ladrões que transitavam pela Rua do Cedro, próximo a BR 101, carregando 02 botijões de gás. Os suspeitos foram abordados e questionados sobre os botijões, e, acabaram confessando que haviam arrombado uma residência na Rua Novo Hamburgo, no Bairro Monte Castelo, de onde teriam subtraído os botijões.

A dupla foi presa, e os militares se deslocaram até a residência, onde o crime teria ocorrido, mas, ninguém foi encontrado no imóvel, então os acusados foram conduzidos à sede da Delegacia de Polícia Civil, onde eles foram identificados como sendo, Willian Ferreira Santos Oliveira, 25 anos de idade, que reside na Rua Projetada, no Bairro Jerusalém e Alif de Souza Silva, 22 anos de idade, natural de Nova Viçosa e que disse ser morador de rua.

Na delegacia, em entrevista à nossa reportagem, Alif disse que a residência arrombada por eles seria de um juiz. O mesmo disse que apenas deu apoio, e que quem entrou na residência foi o Willian, e que ele planejou o crime, dizendo que os objetos seriam trocados por pedras de crack, pois, Alif disse que é usuário, e que usa tudo. Já Willian, após chorar, disse que não ficaria preso, e que tava de boa. O mesmo saiu da cadeia há menos de uma semana.

O caso foi registrado e apresentado ao delegado plantonista, Ricardo Amaral, que ouviu os militares e manteve presa a dupla. Os dois serão ouvidos nesta sexta-feira, já que na madrugada, eles aparentavam estar sob efeito de drogas, sem condições de serem ouvidos, fato confirmado por Alif, em entrevista. Como não apareceu nenhuma vítima, a dupla não poderá ser flagranteada por furto, mas, a Polícia tentará falar com o juiz, que seria o proprietário da residência furtada.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

Compartilhe no Facebook