Home » Destaque » Idoso tenta consertar caminhão e morre esmagado debaixo do veículo em Teixeira de Freitas

O caminhoneiro aposentado José Justino Araújo, de 71 anos, por volta do meio dia deste domingo, dia 7 de maio, morreu ao ser atingido por parte da estrutura do seu caminhão Mercedes Benz, de cor branca, placa BTA-0891, licenciado em Teixeira de Freitas.

Segundo relatos dos familiares à delegada Andressa Carvalho, responsável pelo levantamento cadavérico, o idoso fazia um conserto numa das rodas do caminhão numa área aberta da sua própria casa, na Rua Amazonas, no centro e para se posicionar debaixo da estrutura, fez um escoramento com pedaços de madeira. Durante o conserto os troncos não teriam suportado o peso e ao despencar o eixo atingiu a cabeça do caminhoneiro.

A morte foi instantânea e após a perícia de local a cargo dos peritos Bruno Mello e Sandro de Abreu, foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

(Da redação TN)

Compartilhe no Facebook