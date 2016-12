O embaixador da Rússia na Turquia, Andrei Karlov, foi morto por um atirador em uma galeria de arte nesta segunda-feira (19). Ele estava visitando uma exibição quando sofreu o ataque. De acordo com um fotógrafo da agência Associated Press que estava presente no momento dos tiros, o autor dos disparos gritou “Deus é grande”, em árabe, antes de disparar pelo menos oito vezes.

Outras testemunhas alegam que ele também gritou “Aleppo”, cidade síria palco de conflitos envolvendo a Rússia. Autoridades turcas afirmam que o criminoso entrou no prédio dizendo que era um policial. Um vídeo flagrou o momento do atentado. Assista abaixo (as imagens são fortes):