Imagens fortíssimas: mototaxistas perseguem especam e executam suspeito de assalto em Teixeira de Freitas

Um suspeito de assalto, não identificado, foi perseguido e espancado por um grupo de mototaxistas e depois executado a tiros por um deles no bairro de Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas, na noite desta terça-feira (16).

Segundo informações um mototaxista teria sido roubado e agredido por um criminoso na madrugada do último sábado (6), na volta de uma festa que estava acontecendo na cidade. Nesta terça-feira (16), outro mototaxista foi assaltado por um homem que solicitou uma corrida em uma comunidade conhecida como Cidade de Deus.

Após o assalto, o mototaxista passou as características para o restante do grupo, que comparou com o autor do crime do sábado (6). A partir daí foram em busca do suspeito, que segundo eles, seria o mesmo assaltante. O homem foi localizado na noite de hoje no bairro de Tancredo Neves, onde tentou se esconder em uma casa, mas foi capturado pelo grupo de mototaxistas. Ele foi espancado e alvejado por disparos de arma de fogo e morreu no local. A mãe do homem morto chegou ao local e bastante abalada e afirmou que o filho não tinha nenhum envolvimento com o crime.

