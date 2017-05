Home » Destaque » Jequié: prefeitura compra kits escolares e tamanho das mochilas vira piada na internet

Uma situação inusitada ocorreu em Jequié na última sexta-feira (5). A prefeitura local entregou kits escolares para alunos da rede pública de ensino contendo mochila, estojo, lápis, caneta e borracha. Até aí tudo bem. Só que quando as crianças menores foram experimentar os novos acessórios algo curioso aconteceu:

Aparentemente, o tamanho único do apetrecho não foi pensado para as crianças mais novas, que literalmente “cabem” nas mochilas. A internet não perdoou e a foto da criança já foi compartilhada em grupos do Facebook. “Vocês que não entenderam. Mochila para crianças é na verdade mochila para GUARDAR crianças”, disse uma internauta. Em outro comentário falaram: “Acho que era para botar as crianças dentro com a cabecinha para fora e alguém levar, porque não é possível”. A prefeitura não comentou sobre o caso, mas divulgou a entrega dos kits no Facebook.

