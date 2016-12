Home » Destaque » Jovem recebe ligação, sai de casa e é executado no Bairro Monte Castelo em Teixeira

Teixeira de Freitas: Na tarde desta quinta-feira, 15 de dezembro, a Central de Polícia Militar foi acionada e informada de um homicídio ocorrido na Rua São Cristovão, nos fundos do Clube Kolaias, no Bairro Monte Castelo. Uma guarnição do 3° Pelotão se deslocou até o local, onde confirmou o fato e encontrou um jovem morto em via pública com diversas perfurações pelo corpo, ao lado de uma bicicleta de cor azul. Segundo informações do pai, o jovem estava em casa, quando recebeu uma ligação e saiu com sua bicicleta. | Galeria com Fotos Chocantes

O jovem foi identificado no local como sendo, Alef de Campo, 18 anos de idade. Segundo relatos, uma dupla a bordo de uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos contra o Alef. Os militares preservaram o local e informaram o caso à Polícia Civil. O delegado responsável por investigações em local de crime, Charlton Fraga Bortolini, juntamente com o investigador Cleber, se deslocou até o local e realizou o levantamento cadavérico, dando início aos trabalhos de investigação do homicídio consumado.

O delegado solicitou perícia e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, composta pelos peritos Bruno Mello e Everton dos Anjos realizaram os trabalhos periciais. Segundo os peritos, a vítima apresentava 06 perfurações causadas por disparos de arma de fogo, sendo 04 tiros atingiram na face, 01 no ombro e 01 nas costas. Durante a perícia, foi encontrado uma tampa traseira de um aparelho celular, mas, o aparelho não foi encontrado. Após a perícia, o corpo foi removido ao IML, onde será submetido à necropsia.

Após procedimentos de praxe será possível retirar os projeteis que ficaram alojados, identificando o calibre da arma. Segundo o perito Bruno Mello, possivelmente, o atirador usou um revólver, mas, aguardará os resultados da necropsia. O delegado Charlton Fraga instaurou um inquérito policial para investigar autoria e motivação do crime.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

