Juiz Marcus Aurelius analisa caso e suspende ação de reintegração na área da Grendene

Teixeira de Freitas: Nesta quinta-feira, 19 de janeiro, o Juiz, Dr. Marcus Aurelius Sampaio, decidiu suspender a reintegração de posse na área da Grendene. O caso ganhou repercussão na última quarta-feira (19), após divulgação do ofício da reintegração e manutenção de posse do terreno, conhecido como área da Grendene ou Rosa Luxemburgo.

No despacho emitido nesta quinta-feira, o Juiz Marcus Aurelius Sampaio relatou que após verificar os autos, notou que o recurso da agravada, Leonardo Feitosa, o “Leonardo do Sindicato”, ainda não transcorreu, vez que os prazos judiciais estão suspensos até dia 20 de janeiro. Assim, a parte agravada, ainda poderá agravar internamente e/ou recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça.

Com isso, o Juiz despachou: “Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE CUMPRIMENTO do acórdão até que chegue aos autos a certidão de trânsito em julgado do mesmo. Recolha com urgência o mandado de reintegração e ofícios já expedidos. Publique-se. Registre-se e Intimem-se”.

Assim, a ação de reintegração está suspensa. Ou seja, as famílias irão permanecer no local até segunda ordem. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

