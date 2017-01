Home » Destaque » Justiça determina reintegração de posse no terreno da Grendene: Famílias ameaçam fechar rodovia

Teixeira de Freitas: Após decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Juiz, Dr. Marcus Aurelius Sampaio, expediu ofício direcionado ao comandante da Polícia Militar para o cumprimento da reintegração e manutenção de posse do terreno conhecido como área da Grendene. A área está ocupada há cerca de 1 ano e 05 meses, por aproximadamente 2.307 famílias, que deram o nome da área de Rosa Luxemburgo.

Toda a ação de ocupação foi liderada por Leonardo Feitosa, o Leonardo Sindicato, hoje vereador eleito da cidade de Teixeira de Freitas. O ofício solicita que a força policial acompanhe o oficial de Justiça até o local para o cumprimento da decisão judicial. O processo de número 0500417-64.2015.8.05.0256, que tem como autora a Grendene e tem como réu Leonardo Feitosa e outros, onde a empresa alega que vem gerando empregos e, segundo informações, disse nos autos que gera cerca de 500 vagas de emprego, informação totalmente distorcida da verdadeira.

A decisão surpreendeu a muitas famílias que já residem no local, que segundo informações passadas à nossa equipe de reportagem, já pensam em diversos atos e ações de protestos, visando uma posição do governador Rui Costa acerca do caso. Nossa equipe irá procurar na próxima quinta-feira (19), o vereador Leonardo do Sindicato, e buscará junto a ele informações acerca do caso. Ainda não tem data para ocorrer a ação de reintegração.

