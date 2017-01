Home » Política » Justiça negou busca em apartamento de Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel

O juiz Vallisney de Souza Oliveira negou o pedido feito pela Polícia Federal para que fosse feita uma ação de busca e apreensão na residência funcional de Lúcio Vieira Lima, deputado federal (PMDB-BA).

Ele é irmão de Geddel Vieira Lima e candidato a vice-presidente da Câmara dos Deputados.

No despacho que autorizou a operação Cui Bono, Vallisney autoriza os pedidos de busca em todos os endereços citados pela PF “com exceção do endereço apontado como residência funcional do deputado Lúcio Vieira Lima, em razão de sua prerrogativa de foro, considerando inclusive que Geddel Vieira Lima não ocupa mais cargo público federal em Brasília”.Não há no despacho qualquer outra menção a eventual envolvimento de Lúcio Vieira Lima no esquema.

