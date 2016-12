Home » Destaque » Luto: Jornalista teixeirense Mário Lúcio morre na UTI do HMTF

A classe jornalística do Extremo Sul da Bahia perde um de seus mais atuantes comunicadores. No fim da tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro, o jornalista Mário Lúcio Leite de Andrade, 51 anos de idade, mais conhecido como Lúcio, veio a óbito na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Lúcio sofreu um enfarto na noite desta quarta-feira (28) e foi socorrido à UPA. Devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o HMTF, nesta tarde. Lúcio teve uma parada cardiorrespiratória, os médicos tentaram reanimá-lo, mas, ele não resistiu e faleceu.

Lúcio trabalhou na TV Sul Bahia, foi correspondente do Sebrae, escreveu para o Jornal Independente e atualmente escrevia para o Jornal O Sollo e mantinha um blog jornalístico, que leva o seu nome: “blogdolucio”. A equipe do Teixeira Agora se solidariza com os familiares e amigos e presta os sentimentos de mais profundo pesar.

