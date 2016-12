Home » Destaque » Morre a oitava vítima de acidente com ônibus na BR-116, no sudoeste da BA

Morreu na tarde desta sexta-feira (30) mais um passageiro do ônibus de turismo que capotou em uma ribanceira da rodovia BR-116, altura do KM 748, nas proximidades de Poções, sudoeste da Bahia, deixando sete mortos. Gabriel dos Santos Almeida de Oliveira, 20, estava internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Com ele, sobe para oito o número de mortos no acidente.

O acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 50 pessoas estavam no ônibus, sendo que 48 passageiros e dois motoristas.

Os feridos foram socorridos por equipes de resgate dos bombeiros, Samu e Via Bahia para hospitais da região.

O ônibus saiu da cidade de Arcoverde (PE) com destino a São Paulo, capital. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o veículo não tinha autorização para transportar passageiros.

