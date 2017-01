Home » Destaque » “O capeta me usou” diz homem preso em Medeiros Neto após conversas pornográficas com crianças

Medeiros Neto: Na madrugada deste sábado, 21 de janeiro, policiais militares da 44ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um indivíduo, que além de usar grupos de WhatsApp religiosos para tentar manter contato com crianças e adolescentes, vinha mantendo conversas com teor pornográfico com crianças, e divulgando imagens e vídeos de sexo com crianças.

O pedófilo foi identificado como sendo, Ivanilton Ferreira Dias, 35 anos de idade, natural de Itanhém/BA, e que reside na Rua 07 de Setembro, no Bairro Nossa Senhora Aparecida em Medeiros Neto. No celular de Ivanilton os militares encontraram um acervo de fotos e vídeos de cenas de sexo com crianças e adolescentes, e uma série de conversas, onde ele “pedia” fotos eróticas para crianças entre 07 e 11 anos.

O acusado foi preso e conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado no Plantão Regional, ao delegado Jorge Nascimento. Em entrevista à nossa reportagem, o indivíduo demostrando bastante frieza disse que isso era coisa do capeta, e que ele era usado. “O capeta usa a gente pra essas coisas” falou o acusado, que ainda disse” “Isso precisa ser visto, pois, todo mundo erra. Os vídeos e fotos, algumas são dos grupos, ai eu salvava no celular”.

Nossa equipe teve acesso ao aparelho celular do acusado, e as imagens e conversas vistas, são revoltantes e horrosas, pois mostra crianças com menos de 07 anos mantendo relação sexual com adultos. O mesmo ainda mantinha fotos de crianças vistas na Rua, na porta de escolas, e até mesmo fotos com crianças filhas de “amigos”. Questionado sobre o que pensaria se tivesse uma filha e visse tal tipo de conversa da mesma com um homem, o acusado disse: “Eu conversaria, pois isso não precisa de violência”.

O acusado, que se mostrou frio durante toda a entrevista, que irá ao ar nas rádios Sucesso FM e Lajedão FM, ainda disse que nunca namorou e que morava sozinho, e negou que já tenha feito sexo com alguma das crianças que aparecem com ele nas fotos, mas isso será investigado pela Polícia Civil. Por fim, questionamos se ele sentia prazer em vê e divulgar as imagens: “Normal, às vezes é bom”.

O delegado ouviu os militares, que se mostraram chocados com as conversas de Ivanilton, mas mesmo assim fizeram uma condução dentro da lei, e já na manhã deste sábado o delegado irá ouvir o pedófilo que será flagranteado por divulgação e posse de conteúdo pornográfico com crianças. O mesmo seguirá preso na carceragem da 8ª COORPIN e será apresentado à Justiça. O celular do mesmo passará por análises dos investigadores e será encaminhado para perícia.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

