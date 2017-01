Home » Cidades » Operação conjunta frustra assalto a banco de Várzea Nova e prende quadrilha

Membros de uma quadrilha especializada em assaltos a banco foram presos nesta sexta-feira (20) enquanto planejavam um roubo ao Banco do Brasil de Várzea Nova, na região do Piemonte da Diamantina. As prisões ocorreram nos municípios de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério, durante uma operação integrada liderada pela Força Tarefa da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP-BA), Polícia Federal, e pelas Companhias Independentes Litoral Norte e Cerrado. De acordo com SSP, o grupo também é apontado como responsável pela tentativa de roubo ao cofre da empresa Ambev, na última semana, ação também frustrada pela polícia baiana. Entre os presos estão Cleiton Rocha Gomes, Denise Silva de Jesus, Carlos Batista de Araujo e Dilson Ribeiro dos Santos. Eles foram encaminhados à sede da Coordenadoria de Polícia do Interior de Barreiras. Para a ação criminosa em Várzea Nova, a quadrilha contava com dois fuzis, duas espingardas calibres 12 e 20, duas pistolas 380, aproximadamente 1,4 mil munições e 12 carregadores compatíveis com os fuzis, além de 42 emulsões para o preparo de explosivos, grande quantidade de cordel, espoletas e oito máscaras. “A prisão desta quadrilha é mais uma prova de que a polícia baiana é integrada. Mostra também a importância de haver uma fiscalização mais severa do governo federal nas nossas fronteiras, impedindo a entrada de armas como as apreendidas na operação”, afirmou o titular da SSP, Maurício Barbosa.

