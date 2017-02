Home » Destaque » Polícia do Prado age rapidamente e apreende adolescente acusado de matar enfermeiro

Prado: Em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, as forças de segurança do Prado deram uma resposta rápida para um crime extremamente bárbaro ocorrido na cidade litorânea do Prado. O crime aconteceu nesta madrugada de sexta-feira (03), quando o corpo de Marcelo Correia Guerra, mais conhecido como “Marcelo Patine”, foi encontrado na Praia do Centro em Prado.

O crime foi praticado com requintes de crueldade, sendo a vítima assassinada a golpes de pau e pedra, e com sinais de possível violência sexual. O principal suspeito é um menor de idade, que foi apreendido e apresentado na Delegacia Territorial do Prado, nesta tarde de sexta-feira, 12 horas após o corpo ter sido encontrado na praia. O menor, segundo a polícia, confessou ter matado o Marcelo.

“Realmente fiz isso”, disse o adolescente, sem esboçar qualquer sentimento de piedade. O corpo de Marcelo foi encontrado jogado na areia. A vítima estava de camisa e a parte de baixo despida. Ainda segundo a polícia, um homem e uma mulher foram ouvidos e liberados. A Polícia investiga a participação de outras pessoas no crime bárbaro, que chocou a população pradense.

Fonte: Prado Noticia

Compartilhe no Facebook