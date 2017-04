Home » Destaque » Polícia procura pai que abandonou filhos após acidente de carro

A Polícia Civil de Mogi Guaçu (SP) procura pelo homem, de 41 anos, que se envolveu em um acidente de carro, na noite de domingo (26), com dois filhos e uma enteada. Um deles, um menino de 6 anos, morreu no local. Ele fugiu sem prestar socorro às crianças. Ele era procurado por tráfico de drogas.

A família voltava de um pesqueiro, no bairro Nova Louzan, zona rural do município e no caminho, eles passaram por uma estrada de terra e o carro capotou. Roupas, peixe e partes do veículo se espalharam por todos os lados.

Depois do acidente, o pai fugiu deixando para trás o próprio filho que tinha morrido, a outra filha de 8 anos, e a enteada de 10. As duas meninas tiveram que andar pela estrada sozinhas, no escuro, por cerca de 2 quilômetros até chegarem em uma chácara para pedir ajuda.

Elas foram socorridas por moradores e passam bem. A fuga do pai levantou suspeita da polícia que investiga o caso. Já se sabe que ele é foragido da Justiça.

Segundo o delegado Fernando Zucarelli Pinto, há um mandado de prisão expedido pelo Rio de Janeiro por tráfico. Nos próximos dias testemunhas devem começar a ser ouvidas.

“Ele seria procurado e provavelmente sabendo dessa informação, ele deve ter se apavorado e deixado o local. Ele é procurado por tráfico de entorpecente [...] Ele pode responder em princípio por homicídio e lesão corporal na direção de veículo e o abandono das crianças”, conclui.

Compartilhe no Facebook