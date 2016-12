Home » Destaque » Segundo site de noticias Lucas Bocão e Timóteo Brito já estariam prestes a romper “acordo” politico

Segundo informações da coluna “Notícia Curta” do site Teixeira News, o radialista Lucas Bocão que apesar de ter sido apenas candidato a vice-prefeito, teve o papel principal na surpreendente vitória do velho carcará Timóteo Brito nas eleições de outubro, já estaria ensaiando um possível rompimento com o prefeito eleito.

De acordo com a matéria, a “briga” entre o vice e o prefeito eleito de Teixeira de Freitas, estaria sendo motivada por jogo de interesses. Lucas Bocão “estaria irritado com a conversa de que Timóteo irá nomear Gilberto do Sindicato (PCdoB), como secretário de Assistência Social, pasta desejada por ele”.

Mesmo que o possível rompimento do que foi a união mais improvável da história política de Teixeira de Freitas (Brito e Pinto), arquirrivais históricos, não fosse novidade para todos, a rapidez com que pode ocorrer esse desacordo surpreenderia até os mais pessimistas de plantão.

Aguardaremos os próximos capítulos desse dramalhão teixeirense, onde só quem perde é o povo.

Da Redação/TeixeiraAgora

Compartilhe no Facebook