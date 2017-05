Home » Destaque » Temendo quebra do monopólio da comunicação no extremo sul Uldurico Pinto forja ter levado calote

Depois da publicação de uma matéria intitulada ” Calote na compra da Rádio Difusora deve ir parar na Justiça“, no site O POVO NEWS, que é de propriedade de Uldurico Pinto e seu filho, o deputado federal Uldurico Júnior (PV), a nossa equipe de reportagem foi em busca de informações que comprovassem tão grave acusação.

Averiguando a documentação da antiga radio difusora, constatamos que os proprietários eram Timoteo Brito (25%), Wilson Brito (25%) e Ridalva Pinto (50%). Ha poucos meses da eleição de 2014, visando eleger seu filho Uldurico Junior (KIKO) e sem condições financeiras, Uldurico procurou o grupo Guimaraes e vendeu seus 50% pela bagatela de R$ 2.150.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) à vista e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) retidos para pagamentos de débitos antigos da radio. Do valor pago à vista, ou seja, R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), foram feitos vários depósitos em contas de familiares de Uldurico Pinto, para ser gasto na campanha,( na próxima reportagem nos exibiremos cópia dos respectivos recibos e depósitos).

De acordo com o levantamento que fizemos, a acusação feita levianamente por Uldurico Pinto e seu filho o deputado Uldurico Júnior (PV), não passa de uma forma desesperada de impedir a Instalação de uma nova radio no extremo sul. Fato que enfraqueceria a forma delituosa em que a família PINTO, conduz a comunicação em Teixeira Freitas e região.

Na próxima matéria informaremos os nomes das testemunhas que presenciaram o ato jurídico, as quais são pessoas extremamente conhecidas na sociedade teixeirense.

Opinião do editor: Conclui-se portanto, que parte da culpa do extremo sul ter esse deputado tão inoperante e, que a pouco tempo assumiu publicamente receber cargos públicos para apoiar projetos do governo, é do senhor Sérgio Guimaraes, por ter fomentando, mesmo que de forma lícita, a campanha do parlamentar. Resta saber também se o deputado federal Uldurico Junior (PV), declarou o valor investido na campanha ao TSE.

Da Redação

