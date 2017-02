Home » Política » Temer decreta luto oficial de três dias por morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia

Com a confirmação da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, nesta sexta-feira (3), o presidente Michel Temer (PMDB) decretou luto oficial de três dias. “Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu e a primeira-dama Marcela Temer transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos as mais sinceras condolências”, afirmou Temer, em nota. A determinação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. O chefe do Executivo nacional prestou solidariedade a Lula (PT) ainda nessa quinta (2), quando visitou o Hospital Sírio-Libanês, onde Marisa esteve internada desde o último dia 24. A ex-primeira-dama morreu aos 66 anos após um acidente vascular cerebral (AVC).

