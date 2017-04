Home » Política » Temer se diz confiante com reabertura da China à carne brasileira: ‘Outros seguirão’

O presidente Michel Temer se disse confiante com a retomada das exportações da carne brasileira após reabertura da China ao produto, conforme anúncio neste sábado (25). Em nota, o peemedebista disse que a decisão é um reconhecimento da confiabilidade do sistema de defesa agropecuário brasileiro e a confirmação de todo trabalho de esclarecimento do governo a todos os continentes. Temer ainda agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping. “Temos uma parceria que gerou muitos frutos e, com certeza, mutios ganhos ainda teremos com a sólida relação entre nossas nações. Estamos plenamente confiantes de que outros países seguirão o exemplo da China”, disse. A China havia suspendi as importações de carnes brasileiras no início da semana, após deflagração da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal.

