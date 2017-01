Home » Cidades » Tragédia: Acidente com dois mortos deixa carro destruído na rodovia BR-116, confirma PRF

Um homem de 28 anos e uma mulher de 24 morreram na manhã desta quarta-feira (18), após o carro em que eles estavam bater de frente com uma carreta carregada de óleo diesel, na BR-116.

Acidente ocorreu na altura do município de Teofilândia, a cerca de 200 km de Salvador. O motorista da carreta teve escoriações leves e passa bem.

De acordo com as informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM-344 da rodovia, na região do Povoado Cabeça da Vaca. Com a batida, os veículos sairam da pista. O carro ficou totalmente destruído e a carreta tombou, o que causou o derramanento do combustível. Houve congestionamento na rodovia. Segundo a PRF, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. As causas do acidente serão investigadas. // G1 Bahia.

Compartilhe no Facebook