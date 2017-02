Home » Destaque » Tragédia: Casal que seguia para Guanambi escapa do primeiro acidente e morre no segundo

Um grave acidente no quilômetro 372 da BR-365, próximo a “Curva dos Moreiras” resultou na morte de duas pessoas e deixou três feridas, entre estas duas crianças de quatro e 10 anos.

A informação é houve dois acidentes no local. O caminhão vermelho com placas de Guanambi (BA) seguia pela BR-365, no sentido Patos de Minas a Varjão de Minas, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no barranco.

A cabine do caminhão ficou destruída e o veículo parado fora da pista. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, as vítimas deste primeiro acidente saíram ilesas do local. Ao todo, havia cinco pessoas no caminhão, entre elas, duas crianças de quatro e 10 anos. O caminhão vermelho estava carregado com uma cabine de caminhão azul, móveis e rações de pássaros.

Após o acidente, a carga do caminhão ficou espalhada pela pista, sendo que a cabine azul ficou no meio da pista. As vítimas estavam próximas do caminhão acidentado pedindo ajuda quando uma carreta carregada com etanol tentou desviar de um carro que parou na pista, invadiu a pista contraria e bateu contra a cabine azul.

Com o impacto, o carreta tombou na pista e atingiu as vítimas do primeiro acidente. Um homem e uma mulher morreram no local. Outro homem e as crianças ficaram feridas. O soldado Helio do Corpo de Bombeiros estava a caminho do trabalho de ônibus quando o veículo parou por causa do acidente. Este bombeiro militar desceu e foi o primeiro a dar socorro às vítimas, antes mesmo da chegada das equipes de resgate. // Macaubense Life . Patos Notícias.

