Tragédia: Filho de PM queria matar o vizinho, mas atira no pai e se mata em Vera Cruz

Segundo informações do titular da 24ª Delegacia (Vera Cruz), o delegado Geovane Paranhos, Ian da Conceição queria se vingar do vizinho, identificado como Anderson, após ele ter interferido em uma briga de casal na semana passada.

Segundo o delegado, Ian tentou atear fogo no corpo a mulher, mas Anderson conseguiu impedir. Na tarde de ontem, Ian foi até a casa do vizinho acompanhado de seu pai Itamar da Conceição, que era sargento da Polícia Militar aposentado. O objetivo deles era matar Anderson. Ao chegar no imóvel, como não localizou o alvo, Itamar começou a fazer disparos nas pessoas que estavam na casa. Jocilene Santana de Sena, 46 anos, e a irmã dela, Jussara Clementina Sena Sacramento, 53, foram atingidas e morreram no local. A polícia acredita que elas sejam parentes de Anderson.

Um vizinha identificada como Edna Maria de Santana Sena, 77, também foi baleada. Ela encontra-se em estado grave. Ainda de acordo com o delegado Paranhos, Ian tomou a arma das mãos do pai e atirou nele. Itamar também não resistiu e morreu. Uma outra vizinha que entrou no imóvel para ver o que estava acontecendo também foi baleada com um disparo no joelho. Ela foi identificada como Flavia Luiza Santana, 27, e socorrida por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, Ian se matou com a arma do pai. Os corpos foram encontrados dentro da residência, por policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso será investigado pela Delegacia de Vera Cruz com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, através da Delegacia de Homicídios Múltiplos. “É uma situação lamentável, mas que será esclarecida apenas com os laudos periciais da Polícia Técnica, que vão apontar a dinâmica dos crimes”, explica o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. As testemunhas serão ouvidas, ainda nesta quarta, na Delegacia de Vera Cruz. // Correio24H

