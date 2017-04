Home » Destaque » Tragédia: Oito jovens morrem em desastre na BR-101, após saírem de festa

Oito pessoas morreram num grave acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã de domingo (30), na rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Itabela. O acidente ocorreu a poucos quilômetros do distrito de Monte Pascoal, região do município de Itabela.

De acordo com informações uma colisão frontal entre um veículo de passeio modelo FIAT Palio de placa policial MPN-7057, com uma carreta da empresa [Correios], matou 8 ocupantes de um veículo de passeio, onde apenas uma pessoa envolvida no acidente foi encaminhada para a unidade hospitalar no município de Itabela, com sinais vitais. Equipes do SAMU 192 dos municípios de Itabela e Itamaraju estiveram no local do acidente, na tentativa de resgatar as vítimas, mas a tragédia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prontamente esteve no local, registrando o ocorrido e controlando o fluxo da via, que chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos.

Os corpos ainda sem identificação serão encaminhados para o IML do município de Eunápolis, onde deverão ser reconhecidos. Informações ainda dão conta que as vítimas residiam nos bairros Paquetá e Jaqueira, na cidade de Itabela. O condutor do veículo é um jovem de prenome Rodrigo. Os jovens haviam participado da atração festiva [Expoagro] ocorrida na cidade de Itamaraju. // Itamaraju Notícias.

