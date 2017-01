Home » Cidades » Três ficam feridos em acidentes com carretas carregadas de cerveja na BA

Três pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (3), em dois acidentes envolvendo carretas carregadas de cerveja, na BR-101, no sul da Bahia. As informações foram confirmadas ao G1 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que o primeiro acidente ocorreu por volta das 8h30, no KM-383 da rodovia, trecho do município de Teolândia, no sul do estado. O segundo caso foi por volta das 13h20, no KM-323, trecho do município de Presidente Tancredo Neves.

Segundo a PRF, pessoas que passavam pela rodovia saquearam as garrafas de cerveja que não quebraram nas duas ocorrências.

Carro que bateu com carreta em Tancredo Neves

ficou destruído (Foto: Moisés de Jesus/PTN News)

Em Teolândia, de acordo com a PRF, a carga de cerveja da carreta que passava pela rodovia se soltou e atingiu uma outra, que vinha no sentido contrário e carregava tubulações. Em seguida, o veículo bateu em um ônibus. Outra carreta que também passava pelo local acabou atingida por uma das tubulações.

Uma mulher que viajava no coletivo teve uma fratura no braço e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Os outros envolvidos no acidente não sofreram ferimentos. A rodovia ficou interditada até as 12h30.

No acidente de Tancredo Neves, um carro invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de uma carreta que transportava cerveja, após o motorista perder o controle da direção.

Com a batida, a carreta tombou e ficou atravessada na pista. A via só foi liberada por volta das 17h. A PRF informou que o motorista do carro e o da carreta ficaram levemente feridos e também foram levados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Compartilhe no Facebook