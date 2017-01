Home » Destaque » “VIDA LOKA” Corpo com perfuração de tiro é encontrado no Distrito de Rancho Alegre

Caravelas: Na manhã desta quarta-feira, 11 de janeiro, um corpo do sexo masculino, foi encontrado na área 12-B 5, pertencente à empresa ENFLORA, localizada próximo ao Distrito de Rancho Alegre, pertencente ao município de Caravelas. Vigilantes da empresa Gocil Segurança encontraram o corpo em decúbito ventral, trajando camiseta na cor branca e bermuda clara quadriculada. | Galeria com Fotos Chocantes

A vítima possui uma tatuagem no braço esquerdo, com os dizeres: “VIDA LOKA”, e estava com os braços amarrados para trás, com uma corda verde. Os vigilantes preservaram o local até a chegada da Polícia Militar. Os militares acionaram a Polícia Civil, que realizou o levantamento cadavérico. A vítima apresentava uma perfuração na cabeça, do lado direito, acima do ouvido, possivelmente, provocada por arma de fogo.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não havia identificado o corpo, que foi encaminhado ao IML de Teixeira de Freitas para exames de praxe. O delegado Gilvan de Meireles Prates, titular de Caravelas, instaurou inquérito policial para investigar a autoria e motivação do crime. A polícia pede aos familiares que compareçam ao IML para fazer o reconhecimento do corpo.

Por: Edvaldo Alves/Liberdadenews

