Uma briga de casal provocou o pouso não programado de um avião da American Airlines no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na manhã desta quarta-feira. Assista:

A aeronave partiu de madrugada de São Paulo rumo a Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a companhia aérea americana, o piloto optou por parar a aeronave por “motivos de segurança”, por volta das 6h.

Os cerca de 300 passageiros foram transferidos para hotéis da capital federal ou tiveram voos realocados. O voo 950 da American Airlines seguirá viagem à Nova York às 19h desta quarta-feira. A identidade do casal, que estava na primeira classe, não foi divulgada. Em um vídeo publicado por um dos passageiros do avião, ouvem-se gritos. “Me solta”, berra a mulher em um dos trechos. Abaixo, a nota oficial da American Airlines:

O voo 950 da American Airlines, que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 27 de dezembro com destino a Nova Iorque, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Brasília por conta de problemas a bordo com um passageiro.

Devido ao desvio e aos requisitos de descanso de tripulação exigidos pela FAA, o voo sairá de Brasília para Nova Iorque às 19h de hoje, horário local.