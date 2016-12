Home » Destaque » VÍDEO: Garota é esfaqueada por rival em frente a escola na Bahia. Motivo seria ciúmes

Uma briga entre duas adolescentes na porta de um colégio de Simões Filho, nessa sexta-feira (16), terminou com uma garota esfaqueada. Assista:

A confusão aconteceu na saída da Escola Georgina, localizada no Bairro CIA I. Segundo informações, o desentendimento entre as duas adolescentes já durava alguns dias.

Entretanto, nesta sexta-feira (16), a garota decidiu esperar em frente à escola a vítima sair da aula. Quando viu a adolescente, se aproximou, tirou várias perguntas, dando inicio a uma discussão. Em um vídeo gravado por um estudante que estavam no local, é possível ver o inicio da confusão. A discussão foi se intensificando até que elas entram em luta corporal. Uma das jovens tira uma faca da cintura e acaba atingindo a outra. A idade das duas jovens não foi divulgada.

Ainda no vídeo, a agressora é identificada como Kailane. “Elas começaram uma briga por causa de uma rapaz e aí uma delas acabou usando uma faca durante a discussão”, contou uma testemunha. Após dar uma facada na jovem, a autora do crime, deixou a faca no chão e fugiu correndo do local. A vítima foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade. O estado de saúde dela não foi informado. A direção da unidade escolar não comentou a agressão, que ocorreu fora da escola.

