Vídeo: Ladrão é agredido por populares após tentar roubar uma mulher no Bela Vista em Teixeira

Teixeira de Freitas: Na tarde desta terça-feira, 07 de fevereiro, a Central de Polícia Militar foi acionada e informada que populares estariam agredindo um suspeito de roubo. Uma guarnição do PETO se deslocou até o Bairro Bela Vista, onde encontraram um homem ferido. Segundo informações o mesmo teria tentado roubar um aparelho celular de uma mulher que estava em um bar, mas, foi perseguido e alcançado por populares, que agrediram o acusado.

O suspeito foi identificado como sendo Carlos Roberto Costa da Silva, 27 anos de idade, que reside no Jardim Planalto. O mesmo foi socorrido pelos policiais do PETO até o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde passou por atendimento médico, e logo depois foi encaminhado à sede da Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada plantonista, Maria Luíza Ribeiro, que ouviu os policiais e a vítima da ação do Carlos Roberto.

Em entrevista à nossa reportagem, o acusado disse que foi pedir apenas o número a uma moça, e que a mesma ainda teria alertado que o seu marido era ciumento. Questionado sobre a possível tentativa de roubo, o mesmo disse que já foi preso por furto, mas que já saiu dessa vida. O Carlos disse que a possível vítima o conhece, e sabe que ele não iria roubá-la. A delegada poderá flagrantear o acusado por furto tentado. Carlos segue preso na carceragem da 8ª COORPIN.

Por: Rafael Vedra/Liberdadenews

